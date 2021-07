Come riportato dal Guardian, Declan Rice non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Il centrocampista del West Ham infatti vorrebbe giocare la Champions League già il prossimo anno, con Chelsea e Manchester United che osservano attentamente la situazione. Gli hammers dal canto loro non vogliono privarsi di uno dei migliori giocatori della propria rosa, per questo, dopo che sono state rifiutate le prime due, sono intenzionati a fare una terza offerta per blindare il 22enne, per il quale chiedono almeno 100 milioni di sterline.