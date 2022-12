L'allenatore del West Ham David Moyes non ha ottenuto ottimi risultati in questo inizio di stagione, con soli 14 punti raccolti in 15 partite. Ora, come riporta Football Insider, si riscontrano frizioni con la dirigenza riguardo le strategie di mercato. Alla ripresa del campionato sarà ancora lui il manager degli Hammers, ma non è da escludere un divorzio a gennaio con il club londinese.