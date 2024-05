West Ham, UFFICIALE l'addio di Moyes. Tutto pronto per Lopetegui

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata:Con una nota sul proprio sito ufficiale, il club londinese ha annunciato la separazione con il manager scozzese al termine della stagione, una decisione presa di comune accordo tra le parti.- Moyes, arrivato a dicembre del 2019, ha allenato gli Hammers per 228 partite, conquistando la Conference League della passata stagione battendo la Fiorentina in finale.- Il suo sostituto è già stato individuato: tutto è pronto per l'arrivo di, tecnico basco vicinissimo ale poi 'mollato' dopo le proteste dei tifosi. Lopetegui, notizia di giornata, ha già raggiunto l'accordo con il West Ham per prendere la panchina dalla prossima stagione.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.