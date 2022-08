Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora è diventata ufficiale.. Il trequartista brasiliano, che sabato scorso ha compiuto 25 anni, ha firmato uncon l'opzione per un'ulteriore stagione.Il club inglese non ha specificato le cifre dell'operazione, ma la valutazione del calciatore è di, che lo aveva acquistato dai rossoneri per 23,75 milioni di euro. Quindi il Milan incassa subito