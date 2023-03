Teddy Sheringham, leggenda del calcio inglese e del West Ham, ha parlato a talkSport di Declan Rice, centrocampista degli Hammers: " Penso sia un centrocampista completo, in grado di: difendere, contrastare, ma anche segnare. Ovunque andrà, renderà quella squadra migliore, anche l'Arsenal, anche se non voglio che vada lì. Ha le caratteristiche per giocare in qualsiasi club."