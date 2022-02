Kurt Zouma, difensore ex Chelsea attualmente al West Ham, è stato oggetto di pesanti critiche a causa di un video diffuso dal Sun in cui prende a calci e a schiaffi il suo gatto. Immediate le prese di posizione e le richieste di chiarimento da parte del club londinese e delle associazioni animaliste, oltre che di migliaia di utenti sui social network.



LE SCUSE - "Voglio anche dire quanto sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video", ha detto il giocatore. "Vorrei assicurare tutti che i nostri due gatti stanno perfettamente bene. Sono amati da tutta la nostra famiglia, e questo comportamento è stato un incidente isolato che non accadrà più". Pare che Zouma, sebbene non sia assolutamente una scusante valida, fosse arrabbiato con il gatto a causa della rottura di un vaso o simili all'interno della casa.