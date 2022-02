Victor Osimhen si è ripreso il Napoli dopo il lungo infortunio. Dopo la rete di ieri al Venezia, uno dei membri dell'entourage del nigeriano, Oma Akatugba, ha parlato così a CalcioNapoli24:



"Parlando con Victor, ho potuto notare come sia stato un periodo molto complicato per lui. E' stato anche triste per certi aspetti, ma Victor è felice della scelta partenopea. E' un lottatore anche se è difficile recuperare dall'infortunio, è uno che punta sempre in alto ed il gol di ieri l'ha dimostrato. E' molto felice per il gol. Victor ha da migliorare forse nel contenere nelle sue caratteristiche, è uno che non si risparmia mai e lo può portare talvolta a subire un colpo alla caviglia oppure a rimetterci una parte del volto come è accaduto. Questo è uno degli aspetti che può andare a migliorare. Esultanza a Venezia? Non era una zeta di Zorro per la maschera ma era una lettera S ed era un messaggio d'amore verso una ragazza da parte di Osimhen. La volontà del Napoli è quella di offrirgli nuovo contratto perché ci sono stati degli interessamenti in Premier League. Per convincerlo a restare, visto che questi interessamenti andranno a riproporsi, il club sta preparando l'offerta rinnovo".