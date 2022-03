Continua ad essere forte la pressione su Kurt Zouma, difensore del West Ham nell'occhio del ciclone per aver preso a calci i suoi gatti tempo fa. Adesso la vicenda rischia di entrare nell'ambito del penale, come comunicato dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Società Reale per la prevenzione della crudeltà verso gli animali):



"A seguito di un'indagine completa e approfondita, abbiamo avviato il processo per avviare un'azione penale contro Kurt Zouma e Yoan Zouma ai sensi dell'Animal Welfare Act. I due gatti continuano a essere accuditi dalla RSPCA. Saremo in grado di rilasciare ulteriori informazioni una volta confermata la data del processo".