Taribo West, ex difensore di Inter e Milan, parla a Goal.com, rivelando curiosità sulla sua carriera: "Ho giocato per l’Auxerre gratis. Giocavo con un contratto di 5 anni senza conoscere le condizioni e il contenuto. Al terzo anno, Arsenal, Juve, Glasgow Rangers e Siviglia mi hanno cercato. Sono andato dall’allenatore dicendo che volevo andarmene, ma mi ha fatto sedere e mi ha fatto leggere le condizioni del contratto. Ho visto i dettagli di ciò che avevo firmato. I miei compagni di reparto guadagnavano 120.000 franchi, mentre io tornavo a casa con 3.000. Volevo dare fuoco all’Auxerre quel giorno. Ho subito chiamato il mio agente che intanto si stava divertendo in Senegal. Un giorno ho incontrato l’allenatore dopo l’allenamento, e con lui c’era anche un manager che mi ha comunicato l’interessamento di alcuni club: Arsenal, Juve, Glasgow, Siviglia e Inter. Ha iniziato a chiamare l’Inter, che era la destinazione scelta. Ho firmato il contratto, ancora una volta senza conoscere il contenuto".