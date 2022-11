We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager! #wafc #BELIEVE — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) November 29, 2022

. La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del club inglese. L’ex membro dello staff del Leicester ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo con i Latics. Il nuovo manager inizierà immediatamente il suo lavoro ed ha così commentato il suo arrivo al Wigan: “Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i giocatori e lo staff del Leicester, oltre che Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Susan Whelan, Jon Rudkin e, ovviamente, Brendan Rodgers per avermi fatto sentire come a casa per tutti questi anni. Le esperienze accumulate sotto Rogers sono state incredibili e sono sicuro che mi aiuteranno nel prossimo capitolo della mia carriera., un club così grande e con così tanti tifosi appassionati. Insieme, possiamo fare i giusti passi in avanti. Non vedo l’ora di lavorare con questo talentuoso gruppo, tra staff e giocatori."Anche la dirigenza del Wigan, nella persona di, è soddisfatta dell’arrivo di Kolo Touré ed ha così dichiarato: “. Sin dall’inizio, abbiamo capito che ha immediatamente compreso i valori di questa società, con il suo entusiasmo, la sua conoscenza ed il suo immenso desiderio di lavorare e far parte della storia del Wigan. Il lavoro comincerà subito”.