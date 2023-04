Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma a segno con la Sampdoria, ha parlato a Dazn:



"E' stata una vittoria molto importante, nelle ultime uscite non avevamo fatto bene e ora rimaniamo in zona Champions. Peccato per il palo, ma poi mi sono rifatto. Ho sentito molto amore da parte di tutti fin dal primo giorno e a maggior ragione quando mi sono fatto male, avevo voglia di ripagare tutti con il mio massimo. Sono contento anche per Dybala che meritava il gol. Il futuro? Non dipende dalla Champions League, altrimenti non sarei qua. Mi hanno fatto vedere che mi volevano, per me l'importante è questo. Quello che posso dire è che sono felice dell'ambiente, dell'allenatore e dei compagni. Poi è difficile sapere cosa succederà in estate, ci sono tante realtà coinvolte".