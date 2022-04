Dalle stelle alle stalle. Will Smith ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista nel film "Una famiglia vincente - King Richard", dove ha interpretato il padre delle tenniste Venus e Serena Williams. Quest'ultima tra l'altro è interessata a rilevare il Chelsea dal russo Roman Abramovich in una cordata con il pilota Lewis Hamiltom.



Nella serata della premiazione Will Smith aveva tirato un pugno in faccia al Chris Rock per difendere da una battuta sgradita sua moglie Jada Pinkett, che ora (secondo i tabloid americani) sarebbe vicina al divorzio con il marito.



Sarebbe una delle separazioni più costose nella storia del mondo dello spettacolo, come quello tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Will Smith avrebbe infatti un patrimonio da 350 milioni di dollari, da dividere equamente con la (ex) moglie secondo la legge della California. Oltre al danno, la beffa.



