Willian non molla. Il suo contratto in scadenza con il Chelsea lo rende appetibile sul mercato, la Juve resta orientata verso altri obiettivi. Eppure il suo entourage ci riprova e torna a bussare alla porta del club bianconero, d'altronde la crisi economico-sanitaria rende i colpi a parametro zero ancor più importanti del solito e nuove riflessioni su uno come Willian si rendono inevitabili. Willian alla Juve ci andrebbe volentieri. E la Juve ci fa ancora un pensierino...