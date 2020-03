Willian lascerà il Chelsea. Ormai è certo: "L'unica trattativa concreta è stata quella con il Chelsea per il rinnovo di contratto ma non è stato possibile. Volevano un contratto di due anni e io ne ho chiesti tre. Ora, tutto si è fermato. Il mio desiderio è quello di rimanere in Premier League, ma non escludo di giocare in altri campionati. Giocherò fino alla fine della stagione e vedrò cosa succede", le sue ultime dichiarazioni a riguardo. Ma per il momento non cambia la posizione della Juventus, che ha altri piani per l'attacco. Anche se l'effetto Coronavirus sui conti potrebbe riportarlo d'attualità come colpo a zero.