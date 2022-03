Sono giorni di lutto in casa Lazio. La morte di Pino Wilson, storico capitano del primo scudetto nel 1974, ha commosso tutto il mondo biancoceleste e non solo. Oggi alle 10:00 si è aperta la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Presente anche una nutrita delegazione del club.



IL SALUTO DELLA CITTÀ Un gesto - questo di consentire a chiunque voglia di dare un ultimo saluto all'ex calciatore, prima dei funerali - fortemente voluto dal presidente Claudio Lotito, che ha trovato immediato appoggio nell'amministrazione capitolina. L'accesso al pubblico sarà consentito fino alle 18:00. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, poco dopo aver appreso la triste notizia ieri mattina, aveva espresso così il suo cordoglio: "Alla Lazio e ai suoi tifosi la più sentita vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione di Roma Capitale". È stato confermato inoltre che presto inizieranno le procedure per intitolare un parco cittadino alla memoria dello stesso Wilson.



IL CORDOGLIO DEL CLUB Da 24 ore sul web rimbalzano le immagini di quello che fu uno dei leader della Banda Maestrelli. Sui social ufficiali della società un video ne ricorda alcuni momenti vissuti sul campo. Questa mattina a rendere omaggio alla salma c'erano i giocatori e le giocatrici delle prime squadre maschile e femminile, nonché una rappresentanza delle giovanili, oltre alla dirigenza al completo. Gli stessi presenzieranno anche domani alle esequie, che saranno celebrate con una messa presso la parrocchia di Cristo Re, su Viale Mazzini, domani alle ore 11:00.