Il mondo del calcio e in particolare quello di fede biancoceleste perde uno dei suoi protagonisti più importanti nella storia del calcio italiano degli Anni Settanta. A 76 anni, colpito da ictus, se n'è andato Pino Wilson (foto Ansa), capitano della Lazio di Tommaso Maestrelli che nel 1974 conquistò il suo primo scudetto. La Lazio dei Chinaglia, dei D'Amico, dei Garlaschelli e dei Re Cecconi, solo per citarne alcuni. Voluto fortemente proprio dall'indimenticato allenatore toscano, arrivò nella Capitale nel 1969 (insieme a Chinaglia) e rimase alla Lazio fino al 1980, disputando quasi 400 partite e indossando la fascia di capitano per 309 (un record). Ha collezionato anche 3 presenze con la Nazionale nel 1974.



Dopo aver chiuso la carriera da calciatore in Canada, aveva iniziato quella di commentatore e di opinionista in tv ma soprattutto in alcune emittenti radiofoniche romane, continuando a seguire con un particolare occhio di riguardo le vicende della sua Lazio.