Nick Kyrgios ha battuto in 4 set il greco Stefanos Tsitsipas nel terzo turno di Wimbledon, ma gli onori della cronaca se li prende un episodio a margine della gara: dopo un recupero dell'australiano, Tsitsipas ha scagliato con frustrazione una pallina verso gli spalti, rischiando di colpire alcune persone. Kyrgios si è infuriato: 'Voglio parlare con il tuo supervisor e con tutti i preposti. Non ho intenzione di riprendere a giocare finché non avremo fatto luce su questa situazione” il sunto delle proteste del nativo di Canberra all'arbirtro.



Con Tsitsipas uscito dal campo per la proverbiale pausa toilette, Kyrgios ha provato a chiedere giustizia, invano visto che la vicenda è stata derubricata con il più classico dei nulla di fatto. Se non altro, Kyrgios alla fine ha battuto l'avversario, anche se ha dovuto sudare l'ultimo set fino al 9-7.