Il Walverhampton ha acquistato Hayao Kawabe, 26enne centrocampista giapponese del Grasshoppers, per circa 600 mila euro. L'operazione, che doveva svolgersi la prossima sessione di mercato, sarebbe stata anticipata a causa dei criteri GBE. Il nazionale nipponico finirà la stagione in Swiss Super League per poi approdare in Premier a fine stagione. A riportarlo è Sky Sport Uk.