Rinnovo importante in casa Wolverhampton. Il nome in questione è quello del portiere José Sa, che si lega agli Wolves fino al 2027. Ecco l'inizio del comunicato ufficiale: "Il portiere Jose Sa ha affidato il suo futuro ai Wolves, firmando un nuovo contratto quadriennale con opzione per ulteriori 12 mesi. Il portoghese è ormai entrato nella sua terza stagione al Molineux, dopo aver fornito una figura affidabile tra i pali nelle ultime due stagioni, da quando si è trasferito dall'Olympiacos nell'estate del 2021".