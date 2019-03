Raul Jimenez attaccante messicano di proprietà del Benfica, ma in prestito al Wolverhampton vorrebbe rimanere ai Wolves. Infatti in un'intervista rilasciata a Marca Claro ha dichiarato: "Vorrei rimanere ai Wolves, sono molto felice. Il progetto del Wolverhampton è molto importante, non è normale che un club neo promosso in Premier League lotti per l'Europa League".