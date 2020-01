Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha parlato alla vigilia del match di FA Cup contro il Manchester United, soffermandosi anche sul mercato e sulla situazione del difensore in prestito dal Real Madrid Jesus Vallejo: "Voglio essere chiaro, è probabile che se ne andrà per giocare di più". Secondo As, il club inglese è in contatto da settimane con i blancos per interrompere anticipatamente il prestito fino a giugno del calciatore classe '97.