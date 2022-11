Il Wolverhampton studia le mosse di mercato per le prossime finestre. Come riporta Mundo Deportivo, il nuovo tecnico dei Wolves, Julen Lopetegui, ha espresso la sua opinione sul futuro di Adama Traoré, il cui rinnovo di contratto è attualmente in bilico, vista la scadenza fissata a giugno 2023. L'allenatore spagnolo ha espresso la sua ammirazione per il giocatore, tornato dal prestito al Barcellona, augurandosi la sua permanenza nel club. "Se rimanesse sarei molto felice", ha precisato Lopetegui. Tra i profili accostati al giocatore in tempi non lontani, c'è anche la Juventus.