Rafa Mir è esploso in questa stagione con la maglia dell’Huesca, ma è di proprietà del Wolverhampton. Le sue prestazioni nella Liga hanno attirato l’interesse di molti club spagnoli, su tutti il Valencia. Quest’ultimo, secondo La Razon, è in vantaggio su tutti perché ha in rosa due giocatori che piacciono molto ai Wolves e potrebbero diventare delle pedine di scambio. Si tratta di Kang-In Lee e Gonçalo Guedes.