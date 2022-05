Adama Traoré, arrivato in prestito al Barcellona a gennaio, lascerà i blaugrana in estate. Nonostante una seconda parte di stagione complessivamente buona, il prezzo del riscatto è eccessivo per le attuali casse del Barça: 30 milioni. Troppi, per la società catalana che attualmente ha altre priorità.



Come riportato da il Mundo Deportivo, il Wolverhampton è pronto ad accogliere il suo giocatore a braccia aperte. Una volta confermato il ritorno, il club e il giocatore si siederanno a un tavolo per capire se la soluzione migliore, per entrambi, sarà la permanenza del calciatore oppure una cessione a titolo definitivo. Tutto è possibile, considerando che il classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2023.