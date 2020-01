Ora è ufficiale: Enzo Loiodice è un nuovo giocatore del Wolverhampton, che preleva il centrocampista francese classe 2000 dal Digione con la formula del prestito fino al termine della stagione, con opzione di acquisto permanente.

The French under-20 international has joined on loan until the end of the season, with an option to make the deal permanent. #WelcomeLoiodice



