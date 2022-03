Destini incrociati per due giocatori. Il futuro di Adama Traore del Barcellona, in prestito dai Wolves infatti, è legato a stretto giro di posta a quello di Francisco Trincao che sta facendo il percorso contrario. Molto dipenderà se quest'ultimo verrà riscattato dai Wolves per far si che Traore possa rimanere in blaugrana. Lo riporta Mundo Deprortivo.