Eniola Aluko, attaccante della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match scudetto contro la Fiorentina in programma domenica all'Allianz Stadium: "Come mi vedo tra qualche anno? Sempre nel mondo del calcio, magari dal lato gestionale di un club".



STADIUM - "Il miglior stadio nel quale ho giocato è Wembley, lì ho disputato la finale di FA Cup con la maglia del Chelsea e abbiamo battuto il Notts County, c'erano almeno 4.000 persone. Allianz Stadium? Sarà la prima volta è sarà molto emozionante, è la partita della stagione. Però, nonostante sia molto eccitante, dobbiamo restare concentrate sull'obiettivo".