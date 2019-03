Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, commenta la vittoria odierna contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia (2-1 il risultato finale). "Non era facile dopo essere andate subito sotto", le sue parole riportate da Juventus.com: "Abbiamo saputo reagire e siamo cresciute nel corso della partita. L'atteggiamento è quello giusto, di volere vincere le partite attaccando e proponendo gioco. Adesso ci attende una trasferta ostica a Bari, che dobbiamo vincere per giocarci lo scorso diretto in vantaggio".