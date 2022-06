Ceciliache si terranno in Inghilterra tra un mese esatto. Il difensore dellaWomen dopo aver partecipato in maniera importante alle qualificazioni ora è costretta a saltare la competizione,. Questa la lettera della numero 23 su Instagram:"Chi mi è stato davvero accanto in questi mesi, sa quanto non sia stato facile all'inizio per me accettare e superare questo infortunio. Avrei dato qualunque cosa per esserci e per poter lottare per un posto in quella squadra. Chi mi è stato davvero accanto sa quanto io abbia fatto il massimo che potevo fare e anche di più, giorno dopo giorno. Ma non è bastato. Grazie a chi ci ha creduto insieme a me.Amo l'Italia e auguro alle azzurre, alle mie compagne, alle mie amiche il meglio per l' Europeo".