Sappiamo quanto siate appassionati del tema calcio e per questo vi presentiamo il programma del workshop sulla comunicazione nei club di calcio che si terrà a Rimini i giorni 15 / 16 giugno.punta a dare visibilità a iniziative che possano aiutare gli appassionati a conoscere meglio il mondo del calcio e ad intraprendere una carriera in questo settore. In questo caso ilSaranno infatti relatori della due giorni i rappresentanti di Juventus FC, Internazionale FC, AC Milan, UC Sampdoria e Parma Calcio 1913 oltre ad un rappresentante NIELSEN SPORT che darà dati sul settore ed aiuterà a delineare il potenziale della comunicazione dei club di calcio a tutti i livelli.Hotel Ambasciatori di Riminiore 09.30 – Benvenuto e verifica registrazione partecipantiore 10.00 – “Il ruolo del responsabile comunicazione” – F. Guadagnini (AC Milan)ore 11.30 – “La gestione del rapporto tra tesserati e media” – P. Viganò (UC Sampdoria)ore 13.00 – pausa pranzo con buffetore 14.30 – “Ideazione e realizzazione di un club channel” – R. Scarpini (FC Internazionale)ore 16.00 – “Le opportunità nel mondo digital per un team professionistico” – J. Greci (Parma Calcio 1913)Villa EmbassyOre 10 – BenvenutoOre 10.30 – S. De Angelis (Nielsen Sport) “Il riscontro mediatico dei club di calcio”Ore 11.15 – “La comunicazione istituzionale di un club professionistico”C. Albanese (Juventus FC)F. Guadagnini (AC Milan)R. Scarpini (FC Internazionale)Moderatore della tavola rotonda: P. Viganò (UC Sampdoria)Sono disponibili solo pochi posti che saranno assegnati in base alle richieste via mail e alla conferma pagamento fino ad esaurimento.Per i dettagli sul costo del workshop (sconto previsto per addetti ai lavori anche di ASD), sulla partecipazione, per avere indicazioni su alloggi convenzionati e per iscrizioni inviare richiesta a: comunicazionenellosport@gmail.com