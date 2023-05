Secondo quanto riportato dal Mirror, il Tottenham avrebbe individuato Xabi Alonso come allenatore post-Conte. Il tecnico spagnolo si è espresso a riguardo: “Sono nel calcio da tanti anni, le voci sono normali ma abbiamo ancora tanto da fare. Ecco perché la mia testa è qui al 100% in questi ultimi mesi e per la prossima stagione".