Alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Inter, l'ex capitano blaugranaha rilasciato un'intervista a, nella quale non ha parlato solo della sfida di stasera e dello storico precedente del 2010, ma anche del calcio italiano e dei suoi protagonisti.e ho già preso il primo patentino per guidare una squadra.... La mia idea di calcio è basata sul mantenimento del pallone, fatto di passaggi e verticalizzazione, di pressione alta per riconquistare la palla. Voglio dominare la gara".Su Guardiola e i suoi "eredi": "Pep è un amico e un grande allenatore. Ho lavorato per alcuni anni con lui e non nascondo che lo stimo tantissimo nè che mi ha influenzato. Ma. In Italia non ha vinto, ma magari lo farà a Londra. Lo meriterebbe per come lavora, per la fluidità della manovra che riesce ad esprimere. Ha grandi idee e sa come metterle in pratica.Su Ancelotti e Conte: "Ancelotti ha personalità, conosce il calcio di tutta Europa, è bravo nell'organizzazione difensiva, ma gli piace anche la qualità in avanti. L'ho conosciuto meglio quando era al Real, ma si è confermato un vincente ovunque sia andato. Le squadre di Conte sono toste e lui trassmette energia solo a guardarlo. La sua carriera parla da sola: Juventus, Nazionale e Chelsea, non ha mai sbagliato".Guardiola in Italia: ". E, conoscendolo, non verrà solo per partecipare".: "Le ricordo bene quelle due partite.e l'Inter prese campo. Furono bravi a pressarci alti e rubare qualche pallone pericoloso, ma alcune decisioni dell'arbitro..., invece Eto'o fece il terzino in maniera splendida, Milito fu encomiabile e tutti i nerazzurri si sacrificarono.. Il gioco di Mourinho? A me piace un altro tipo di calcio, non è una critica nei suoi confronti ma non mi diverto a giocare in quel modo e le mie squadre non avranno mai quell'atteggiamento".Sulla partita di domani: "Me la aspetto come quella del 2010. Il Barcellona manterrà il controllo del gioco, l'Inter si difenderà per poi ripartire in velocità con Perisic e Icardi. I miei ex compagni sono favoriti; se cerchi solo di non subire, uscire indenne dal Camp Nou non è semplice. Sarà però un vantaggio per l'Inter non avere di fronte Messi, il più forte con cui abbia giocato, l'unico che può fare la differenza da solo e in qualsiasi momento. Meglio anche di Cristiano Ronaldo, è il più forte della storia".Sull'addio di Ronaldo al Real e la Juve in Champions: "e maturata nel corso di una storia centenaria fatta di successi. Per me non sono però i favoriti per la vittoria finale, ci sono anche Barcellona, Manchester City e Real Madrid".