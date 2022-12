"Io e Iniesta a 20 anni non ci avvicinavamo neanche al livello di qualità di Gavi e Pedri". Parola di Xavi, che ai microfoni di Barça tv elogia i due centrocampisti spagnoli: "Il secondo è più simile a me, so che mi ha studiato in passato. E' normale sia così, anch'io avevo i miei punti di riferimento. E' chiaro che loro devono ancora crescere, ma hanno qualità clamorose".