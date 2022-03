Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Galatasaray, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato anche del possibile arrivo di Erling Haaland: "Non ho mai visto un giocatore dire no al Barcellona. Quando parli con qualunque giocatore, gli dici quello che c'è qui, il nostro modo di giocare, di allenarci... Gli fai sapere che questo è il club migliore e che la città è meravigliosa".