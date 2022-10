, ora le difficoltà sono gli occhi di tutti. Le crepe emerse in Champions League contro Bayern Monaco e, soprattutto, nel doppio confronto con l'Inter sono state ulteriormente aggravate dalla netta sconfitta nel Clasico di Madrid. E l'analisi parte, inevitabilmente, da. Ancorato al passato e al suo grande Barça osserva duro qualche commentatore spagnolo, totalmente in confusione sostiene qualcun altro.: pressing nullo, manovre offensive poco efficaci. Un grande caos certificato anche dai numeri dinonostante l'olandese avesse una rosa nettamente inferiore dal punto di vista qualitativo, senza scomodare(37) o(42).- Le scelte dell'ex centrocampista sono il principale tema di dibattito odierno negli ambienti catalani, che hanno individuato un altro bersaglio di feroce critica: i capitani, diventati più che un valore aggiunto una sorta di tassa da pagare.sono stati degradati a ultime scelte nei loro ruoli, con il centrale rispolverato solo per l'emergenza infortuni che ha colpito il centro della difesa,sono gli unici ad essere impiegati con continuità nonostante un rendimento ai minimi storici. Se Piqué è stato protagonista in negativo nel pareggio con l'Inter al Camp Nou, lo stesso si può dire di Busquets nel Clasico. Non a caso,per dare più spazio a giovani affamati e più funzionali, soprattutto a centrocampo dovecerca il rilancio ela consacrazione definitiva. Dagli stipendi al campo, i veterani restano un tema di discordia preponderante in casa blaugrana.. Xavi, dopo la partita del Bernabeu, ha ribadito c, frasi che mal fotografano la realtà dei fatti e hanno destato forte perplessità tra gli addetti ai lavori.. Dall'Inter al Real, perché se dopo la sfida di San Siro Xavi aveva tuonato e gridato allo scandalo per il mancato rigore per mani di Dumfries (si era ipotizzato anche un esposto alla UEFA),, finendo per essere allontanano (prenderà una multa). Qualcosa si è rotto, ma la stagione non è andata: nonostante l'accesso agli ottavi di Champions sia ormai un miraggio e la retrocessione in Europa League sia lo scenario più verosimile, in Liga tutti i discorsi sono aperti (quella nel Clasico è la prima sconfitta in campionato). Servono correttivi da Xavi, liberare il gioco per favorire Lewandowski ha la priorità così come rilanciare l'ambiente dal punto di vista emotivo. Un taglio con il passato e un salto in avanti: il Barcellona ora chiede questo.@Albri_Fede90