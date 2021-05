Intervenuto ad AS, Xavi Hernandez, ex centrocampista del Barcellona, ha parlato di Arturo Vidal: "Ha vinto 9 degli ultimi 10 campionati, vuol dire che è un vincente. Non ho potuto giocare con lui, ma i miei compagni mi hanno detto che è stato esemplare. È un giocatore che tira il carro e ha personalità in campo, uno dei migliori centrocampisti dell'ultimo decennio. Ho amici nello spogliatoio del Barça che mi hanno parlato in modo meraviglioso di Vidal".