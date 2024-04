Xavi: 'Siamo pronti a vivere questo sogno. Luis Enrique? Il DNA Barça ce l'hanno anche Arteta e Guardiola'

Alla vigilia di PSG-Barcellona, match d'andata dei quarti di finale di Champions League, per il club catalano, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione della sfida, ha preso la parola il tecnico dei catalanioltre che il difensore francese Jules Koundé. "Stiamo per vivere un momento chiave della stagione - ha detto l'allenatore -.Pensiamo di arrivati al momento migliore della stagione, ma davanti a noi avremo una delle formazioni più forte d'Europa. Con uno dei tecnici migliori che ci sono in circolazione".

"Lo conosco bene e abbiamo un ottimo rapporto. A Parigi ha costruito una squadra per vincere la Champions League. Sulla questione del 'DNA Barça' direi che lo possono vantare anche Pep (Guardiola, ndr) e Arteta"."Beh sì, lui ma anche Dembele, Kolo Muani, Vitinha... Tutta la loro rosa dovrà essere tenuta sotto controllo".: "Chi è arrivato a Parigi - spiega il tecnico- è disponibile. Salvo sorprese, dunque, il 100% potrà prendere parte al match".