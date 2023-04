A 19 anni e 352 giorni, Xavi Simons è diventato il primo a segnare in 4 gare consecutive di Eredivisie, il più giovane a farlo per il Psv dai tempi di Ronaldo. Il Fenomeno compì questa impresa a 19 anni e 9 giorni. Il talento olandese è al Psv ma il Psg ha una clausola che potrebbe far scattare per riportarlo in Francia. Il giocatore però ha più volte espresso il suo desiderio di restare al Psv e ha dichiarato chiusa la sua avventura a Parigi.