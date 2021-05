Sono parole che pesano quelle rilasciate da Granit Xhaka dal ritiro della nazionale svizzera, che sarà avversaria dell'Italia di Mancini nella fase a gironi dell'Europeo. Parole, riportate da Blick Sport, di chiaro apprezzamento per i recenti rumors su un interesse della Roma e del nuovo allenatore José Mourinho nei confronti del calciatore dell'Arsenal.



"Ho sentito dell'interesse, che mi rende orgoglioso. Ovviamente ho letto delle voci sui giallorossi. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni", esordisce Xhaka. Che poi aggiunge: "Per ora resto concentrato al cento per cento sulla nazionale. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all'Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò".