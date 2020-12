Laha scelto il, l'antica arte giapponese che significa letteralmente "riparare con l'oro", come metafora per il suo video natalizio 2020.si intitola il filmato celebrativo di quest'anno, con un chiaro invito a rimanere uniti "nello spirito" (o a ritrovarsi) nonostante le distanze forzate di questo periodo complicato."Perché ogni pezzo è importante in sé stesso, ma quando si combina con altri diventa essenziale": questo il messaggio al centro del video, con i protagonisti immersi in un'atmosfera familiare dominata dai colori bianconeri e da quell'oro in grado appunto di (ri)unire elementi separati per renderli ancora più forti e speciali, insieme.