"Messi, per questo ti amo, sei un grande". Lo scrive sui suoi profili social Xoana Gonzalez, che ora si presenta su Instagram come 'scrittrice e pittrice', ma che ha un recente passato da coniglietta di Playboy. E che, soprattutto, così ci raccontano le cronache gossip, in passato ha avuto una notte una notte d'amore con Lionel Messi. Xoana martedì sera ha assistito in tv alla vittoria dell'Argentina sulla Nigeria, arrivata anche grazie a una rete di Messi, successo che ha consentito alla Seleccion di qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali.