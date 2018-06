Il Mondiale di Russia 2018 continua ad attirare le attenzioni di tutti gli sportivi e le sportive del pianeta. E sugli spalti degli impianti sovietici si continuano ad alternare le bellezze più disparate accorse da tutte le nazioni impegnate per supportare la propria squadra.



Fra le tifose illustri ci sono anche le compagne dei calciatori come ad esempio Simona Gautieri, storica fidanzata dell'ex attaccante della Lazio e oggi al Monaco, Keita Baldè. La splendida modella italiana ha postato una foto all'interno dello stadio Spartak Stadium dove il Senegal del fidanzato ha vinto per 2-1 contro la Polonia. Bandierone dei Leoni della Teranga in mano e tifo per il suo Keita, che però la gara non l'ha giocata rimanendo seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Buon per lui che ad aspettarlo fuori dal campo c'era lei, Simona, che vi mostriamo nella nostra gallery