Yaya Touré, ex centrocampista di Barcellona e City tra le altre, parla di Eden Hazard, in campo col Belgio in questi Europei: "È diventato quasi uno scherzo calcolare le dimensioni del suo sedere, ma è molto importante per il modo in cui gioca. Hazard è molto pericoloso quando gli arriva la palla: sa già che gli avversari si stanno dirigendo verso di lui, quindi aspetta l'ultimo momento e usa il posteriore per bloccarli e tenerli lontani, quasi come un pugno. Poi, quando c'è spazio tra lui e il difensore, inizia l'attacco".