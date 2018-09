Il centrocampista ivoriano, ex Manchester City, è infatti arrivato in Grecia per firmare con la squadra ateniese. Nelle foto pubblicate sul proprio profilo Twitter (@dmitriseluk) dall'agente del giocatore Dimitri Seluk il classe '83 posa con la nuova maglia e firma il contratto che lo legherà all'Olympiacos. L'ex Barcellona, dopo la fine del rapporto con il Manchester City, è stato nel mirino di. L'ivoriano guiderà quindi i greci anche in Europa League, competizione nella quale l'Olympiacos sfiderà il