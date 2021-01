Yolanhte Cabau, la storica ormai ex-moglie di Wesley Sneijder è tornata a parlare della rottura con l'ex trequartista dell'Inter ormai due anni fa ai microfoni di ditjesendatjes.nl.



CUORE A PEZZI - "Semplicemente non si poteva andare più avanti. Il mio cuore è a pezzi. Solo ora mi rendo conto di quanto sia pericoloso concedersi completamente a qualcun altro. Ho dovuto leggere sulle riviste che dipendeva da me o che si trattava solo di soldi. Mai prima d’ora ho provato un tale dolore”.



LA CONFESSIONE DI SNEIJDER - Fu proprio Sneijder nella sua autobiografia a raccontare il motivo per cui, per colpa sua, la relazione finì: "In Qatar è andato tutto storto per colpa mia. C’erano feste e feste, quando Yolanthe non c’era, con amici, cattivi amici, con donne e alcol“.



E ora Yolanthe è tornata in splendida forma e non fa nulla per nasconderlo come mostrano le sue ultime foto nella nostra gallery.