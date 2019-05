Liverpool-Barcellona ha regalato quattro gol (lo stesso numero dei Beatles, i Fab Four), una rimonta incredibile e una valanga di emozioni sul campo. Ma il vero spettacolo è andato in scena prima e dopo la partita, quando come da tradizione tutto Anfield ha intonato You'll Never Walk Alone, l'inno più bello e famoso nella storia del calcio.



Nato nel 1945 come canzone di scena scritta dai compositori statunitensi Richard Rodgers e Oscar Hammerstein per il musical Carousel, il pezzo è stato poi interpretato da cantanti famosissimi come Elvis Presley e Frank Sinatra. Nel 1963 è stato inciso come cover anche da Gerry and the Pacemakers, un gruppo rock britannico dell'epoca.



Da allora i tifosi del Liverpool hanno iniziato a cantarlo allo stadio fino a farlo diventare l'inno ufficiale del cub. Tanto che il titolo della canzone è scritto sullo Shankly Gate, uno degli accessi ad Anfield e stemma ufficiale dei Reds. Nel finale del brano Fearless presente nell'album Meddle dei Pink Floyd uscito nel 1971 c'è una registrazione di You'll Never Walk Alone cantata dalla Kop.



In seguito lo stesso inno è stato adottato da tifosi di altre squadre come il Celtic di Glasgow in Scozia, il Borussia Dortmund in Germania, il Feyenoord in Olanda e il Genoa in Italia. In ogni caso niente a che vedere con l'originale: You'll Never Walk Alone è il Liverpool e il Liverpool è Anfield, dove tutto può succedere. Anche miracoli come quello di ieri sera in Champions League.



TESTO IN INGLESE

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of a storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone



TRADUZIONE IN ITALIANO

Quando cammini nel bel mezzo di una tempesta

tieni bene la testa in alto

e non aver paura del buio

alla fine della tempesta

c'è un cielo d'oro

e la dolce canzone d'argento cantata dall'allodola

cammina nel vento

cammina nella pioggia

anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e scrollati

va avanti, va avanti

con la speranza nel tuo cuore

e non camminerai mai da sola

non camminerai mai da sola

va avanti, va avanti

con la speranza nel tuo cuore

e non camminerai mai da sola

non camminerai mai da sola.