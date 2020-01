E' un'Inter attiva su più fronti in questa finestra di mercato. In ordine di importanza e di necessità, Beppe Marotta è al lavoro per consegnare ad Antonio Conte un nuovo centrocampista, un esterno sinistro e un attaccante di scorta. Senza dimenticare il lavoro in vista della prossima estate, con le grandi manovre dell'amministratore delegato nerazzurro che riguardano Eriksen, Kumbulla e il grande sogno Tonali. L'inizio della prossima settimana può portare novità significative sul fronte del giocatore che dovrà offrire un'alternativa a Biraghi sulla corsia mancina, considerando i problemi fisici di Asamoah: Ashley Young del Manchester United è il nome più caldo del momento, quello maggiormente sponsorizzato da Conte.



IL SOSTITUTO - Il laterale inglese ha fatto una scelta, respingendo l'ultima proposta dei Red Devils per prolungare il contratto in scadenza a giugno ed è intenzionato a effettuare una mossa estrema pur di convincere il club a lasciarlo libero da subito. Young ha comunicato al suo allenatore Solskjaer di non essere più intenzionato a vestire la maglia del Manchester United pur di forzare il trasferimento ed è pronto a tirarsi fuori dal prossimo impegno contro il Norwich City. Dal canto suo, il tecnico norvegese - che anche oggi ha provato a smentire l'ipotesi di un addio immediato - è corso già ai ripari richiamando al prestito al Tranmere Rovers il terzino classe '97 Cameron Bortwich-Jackson.



SI CHIUDE LUNEDI'? - Un'ulteriore indicazione sull'imminente partenza di Young, dopo che l'Inter ha raggiunto un'intesa col suo entourage per sottoscrivere un accordo fino a giugno 2021 alle medesime condizioni economiche attualmente in essere col Manchester United. Conte stravede per il giocatore, già richiesto ai tempi del Chelsea: classe '85, duttile tatticamente e impiegabile tanto a sinistra quanto a destra, l'ultimo nodo da sciogliere resta quello dell'indennizzo da versare alla formazione inglese, con l'affare che può sbloccarsi definitivamente già lunedì.