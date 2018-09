Un nuovo nome per la Champions League. L'avrebbe chiesto Alec Von Graffenreid, Sindaco di Berna, agli Young Boys, dopo aver ricevuto il club nei propri uffici in municipio. Il motivo? Molto semplice, il prestigio per la città (Berna ndr), dato dall'accesso alla massima competizione europea da parte della squadra cittadina. Come riportano i media svizzeri, infatti, il Sindaco ha parlato con la dirigenza del club, avversario della Juventus nella prossima Champions, spiegando: "Visto che ormai siete diventati grandi è giunto il momento di cambiare denominazione, anche come gesto nei confronti della Città. Altri grandi club come il Real Madrid rendono omaggio alla loro città nel nome. Ad ogni modo, a Berna dopo l’indimenticabile primavera si spera in un autunno altrettanto indimenticabile. Tutta la città è con voi”.