Lagià certa dell'approdo agli ottavi di finale di Champions League fa visita alloper difendere il primo posto nel girone. Per farlo servirà una vittoria sul campo della formazione svizzera, o comunque basterà non fare peggio di quanto farà lo United a Valencia.Il primo incontro ufficiale tra Young Boys e Juventus è stato nel secondo turno della fase a gironi di questa Champions League. I bianconeri sono riusciti a prevalere 3-0 grazie ad una tripletta di Paulo Dybala. La Juventus ha una striscia attiva di cinque successi esterni di fila in Champions League la migliore di sempre tra CL e Coppa dei Campioni. L’allenatore dellaha visto la sua squadra mantenere la porta inviolata nel 46% degli incontri giocati in Champions League (37/81) – solo Diego Simeone (54%) e Fabio Capello (48%) hanno registrato una percentuale più alta (+50 incontri). L’attaccante della Juventuspotrebbe segnare alla 33° squadra differente in Champions League, in questa gara contro lo Young Boys.