David Wagner, allenatore dello Young Boys, parla in conferenza stampa dopo il 3-3 contro l’Atalanta in Champions League: “È stato uno spettacolo, i primi quindici minuti abbiamo avuto difficoltà, poi abbiamo trovato ritmo, c'è stato un gioco fantastico, è stato bello vedere i ragazzi lottare. Abbiamo recuperato due volte, lo stadio e l'atmosfera è stata bellissima, avremmo potuto difendere meglio sull'ultimo gol, ma è stato bello vedere come abbiamo cercato di vincere dopo avere preso quel gol”.



IL RISULTATO - “Avremmo potuto evitare il fallo, poi la barriera non era ben composta perché c'erano due che tiravano uno con il sinistro e uno con il destro. Possiamo fissarci su questo punto ma possiamo concentrarci sul gioco per come è andata”.